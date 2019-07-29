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Сампаоли отличился уникальной дисквалификацией в чемпионате Бразилии

11:25 46 Читати українською
Сампаоли отличился уникальной дисквалификацией в чемпионате Бразилии
Хорхе Сампаоли / Reuters

Эмоциональный аргентинец продолжает коллекционировать различные наказания.

Главный тренер Сантоса получил желтую карточку в очередном матче чемпионата Бразилии против Аваи.

Дерлис Гонсалес голом помог Сантосу победить Аваи и возглавить чемпионат Бразилии

Предупреждение стало третьим для Сампаоли в текущей кампании, поэтому аргентинцу придется пропустить игру следующего тура. Это первая подобная дисквалификация тренера в истории лиги, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио. Ранее наставники получали наказание только после прямых красных карточек.

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Напомним, в составе Сантоса выступает парагваец Дерлис Гонсалес, который принадлежит киевскому Динамо.

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Мир Сантос Сантос Бразилия Хорхе Сампаоли Хорхе Сампаоли
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