Сампаолі відзначився унікальною дискваліфікацією в чемпіонаті Бразилії

Емоційний аргентинець продовжує колекціонувати різноманітні покарання.

Головний тренер Сантоса отримав жовту картку в черговому матчі чемпіонату Бразилії проти Аваї.

Дерліс Гонсалес голом допоміг Сантосу перемогти Аваї та очолити чемпіонат Бразилії

Попередження стало третім для Сампаолі у поточній кампанії, тому аргентинцю доведеться пропустити гру наступного туру. Це перша подібна дискваліфікація тренера в історії ліги, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо. Раніше наставники отримували покарання лише після прямих червоних карток.

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Нагадаємо, у складі Сантоса виступає парагваєць Дерліс Гонсалес, який належить київському Динамо.