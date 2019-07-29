Дерлис Гонсалес голом помог Сантосу победить Аваи и возглавить чемпионат Бразилии

Вингер Динамо Дерлис Гонсалес радует фанатов Сантоса забитыми голами.

Состоялся поединок 12 тура чемпионата Бразилии, в котором Сантос принимал Аваи. Хозяева поля быстро вышли вперед благодаря голу Дерлиса Гонсалеса.

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На 9 минуте игры парагваец подхватил мяч в штрафной соперника после рикошета и нанес точный удар между защитников. Сам поединок завершился со счетом 3:1 в пользу Сантоса.

Заметим, что после этой победы команда Дерлиса возглавила турнирную таблицу чемпионата Бразилии. Сантос после 12 туров имеет 29 очков и на 2 зачетных пункта опережает Палмейрас.

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Напомним, права на Гонсалеса принадлежат киевскому Динамо, за Сантос парагвайский футболист выступает на правах аренды, срок которой истекает следующим летом.

Видео гола Гонсалеса на 0:50: