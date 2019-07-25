Ибрагимович избежал дисквалификации за грубый удар в лицо соперника

Швед не получил наказания за грубый фол в дерби Лос-Анджелеса.

МЛС на официальном сайте объявила решение по сканадальному инциденту.

Ибрагимович сломал скулу сопернику в дерби Лос-Анджелеса – жуткие фото

Ибрагимовича не будут отстранять от участия в чемпионате, но дисциплинарный комитет выразил ему предупреждение. Напомним, шведский ветеран в матче против ФК Лос-Анджелес ударил соперника локтем в лицо. Позже пострадавшему, Мохаммеду Эль-Муниру, диагностировали перелом скулы, из-за которого он пропустит около месяца.

Напомним, благодаря хет-трику Златана победу в дерби добыл Лос-Анджелес Гэлакси.

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