Известный украинский теннисист Сергей Стаховский выразил слова поддержки своему народу и его защитникам.

"Я горжусь вооруженными силами Украины, я горжусь Нацгвардией, я горжусь своим президентом Владимиром Зеленским, я горжусь каждым украинцем. Я горжусь, что я украинец.

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Верьте в наших военных. Верьте в нашу несокрушимость. Слава Украине", – написал Стаховский на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, вчера, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупанту и уничтожать врага.

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