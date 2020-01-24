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Самбрано заметили на яхте с алкоголем в окружении девушек – жена легионера Динамо мгновенно отреагировала на скандал

08:00 304 Читати українською
Самбрано заметили на яхте с алкоголем в окружении девушек – жена легионера Динамо мгновенно отреагировала на скандал
Карлос Самбрано / фото: ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Карлос Самбрано попал в нефутбольный скандал во время своего отпуска.

Карлос Самбрано отдыхал на яхте в компании нескольких женщин, употребляя алкоголь, что вызвало подозрения в супружеской измене, сообщает программа Magaly TV: La Firme.

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Отмечается, что после того, как эту информацию начали активно распространять СМИ, жена футболиста закрыла все свои страницы в соцсетях и удалила общие с мужем фотографии. Также добавляется, что это не первая подобная история с Самбрано. Чуть раньше его застали на выходе из ночного клуба с двумя девушками.

Напомним, действующий контракт перуанца со столичным грандом рассчитан до конца 2021 года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за Динамо.

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