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Самбрано помітили на яхті з алкоголем в оточенні дівчат – дружина легіонера Динамо миттєво відреагувала на скандал

08:00 1631 Читать на русском
Самбрано помітили на яхті з алкоголем в оточенні дівчат – дружина легіонера Динамо миттєво відреагувала на скандал
Карлос Самбрано / фото: ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Карлос Самбрано потрапив до нефутбольного скандалу під час своєї відпустки.

Карлос Самбрано відпочивав на яхті в компанії декількох жінок, вживаючи алкоголь, що викликало підозри в подружній зраді, повідомляє програма Magaly TV: La Firme.

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Зазначається, що після того, як цю інформацію почали активно поширювати ЗМІ, дружина футболіста закрила всі свої сторінки в соцмережах і видалила спільні з чоловіком фотографії. Також додається, що це не перша подібна історія із Самбрано. Трохи раніше його застали на виході з нічного клубу з двома дівчатами.

Нагадаємо, чинний контракт перуанця зі столичним грандом розрахований до кінця 2021 року. В поточному сезоні він не зіграв жодного матчу за Динамо.

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