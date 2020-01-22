Динамо задолжало Самбрано зарплату за несколько месяцев, – СМИ

Защитник Динамо Карлос Самбрано может покинуть Киев с финансовыми претензиями к клубу.

Бока Хуниорс активизировался в переговорах по перуанцу, информирует TyC Sports.

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Трансфер Самбрано зависит от будущего 34-летнего защитника Боки Пауло Гольца, который вскоре должен покинуть Бомбонеру. Именно игрок Динамо может заменить аргентинского ветерана. Источник отмечает, что Самбрано настроен перейти в аргентинский гранд любой ценой, к тому же Динамо должно центрбеку зарплату за несколько месяцев.

Напомним, действующий контракт перуанца со столичным грандом рассчитан до конца 2021 года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за Динамо.

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