Динамо одержало первую крупную победу в году – отличный украинский дебютант, неожиданный капитан и лучший тайм

Динамо Киев уверенно одолело македонский Вардар (4:0) в третьем для команды Михайличенко спарринге в турецком Белеке. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24".

Глория Кап. Товарищеський матч 23 января 2020

Динамо – Вардар – 4:0

Голы: Буяльский, 5, Сидорчук, 7, Дуэлунд, 29, Русин, 87 (пен.)

Динамо: Бущан (Нещерет, 46) – Караваев (Кендзера, 46), Забарный (Попов, 46), Кадар (Шабанов, 46), Вивчаренко (Миколенко, 46) – Кадири (Андриевский, 46) – Буяльский (Цитаишвили, 46), Сидорчук (Шепелев, 46), Дуэлунд (Шапаренко, 46), Пиварич (Де Пена, 46) – Соль (Русин, 46)

Киевляне встречались с лидером чемпионата Македонии в 16:00. Это первый поединок команд между собой. Перед тем Динамо победило Нефтчи и сыграло вничью с Легией. Отметим, что за Вардар выступает воспитанник динамовской академии Евгений Новак, который успел уже дважды стать чемпионом с этой командой. Ранее на Глория Кап, за победу на котором соревнуются 3 команды, македонцы уступили Хайдуку (1:3), с которым киевляне сыграют уже в пятницу, 24 января 2020 года.

Динамо – Вардар: видео онлайн-трансляция матча

Команда Михайличенко вышла экспериментальным смешанным составом. Вербич и Цыганков травмированы, Бойко и Каргбо дали отдохнуть. В основе стоит отметить появление еще одного дебютанта – 17-летний Константин Вивчаренко вышел на левом фланге защиты. Из-за травмы Вербича Йосип Пиварич вышел на том же крае, но в атаке. Именно хорват и организовал первый гол. Дуэлунд поборолся в центре и отдал налево, где вице-чемпион мира 2018 отрезал 3-х защитников и нашел Буяльского в штрафной. Виталий ударом между ног Новаку прошил еще и голкипера.

Пиварич подал и угловой, который привел ко второй результативной атаке. Сидорчук оказался в одиночестве на подборе и пробил в дальний угол. На 9-й минуте счет должен был становиться разгромным. Сидорчук отборолся и сыграл в стеночку с Буяльским, который мягко подсек мяч вверх, Пиварич пробивал после отскока – перекладина спасает македонцев. Первый опасный удар Вардара пришел на 17-й минуте. Сидорчук упустил игрока на втором этаже, но тот пробил выше. Кадири оказался один в штрафной, у ганца было несколько отличных вариантов для паса, однако решился пробить сам – рикошет и угловой, не лучшее решение.

На 29-й Кадири вывел Караваева по правому флангу, защитник сборной Украины идеально прострелил, Буяльский элегантно пропустил, а Дуэлунд ударом с второго касания попал в девятку. Кадири уже в четвертый раз пробил – дальний выстрел разминулся с воротами. Сидорчук на последней минуте заставил кипера Вардара тянуться в нижний угол. Очень продуктивный тайм, лучший пока на сборах для Динамо – разгромный счет вполне по делу, но и соперник слишком много свободы позволял. Отлично проявил себя 17-летний дебютант Вивчаренко – очень надежно в защите, умело поддерживал атаки, уверенная игра защитника команды U-19. Никто не выпадал – без особых провалов в защите, хороший темп, новые интересные связки, много усердия, разнообразие зон и решений для атак.

После перерыва Динамо полностью обновило состав и снова начало активно. Отметим, что с капитанской повязкой на вторую половину встречи вышел Артем Шабанов, который только 2 года назад пришел в команду – те же Шапаренко, Шепелев или Кендзера в команде подольше будут. Цитаишвили и Русин получали хорошую поддержку от Андриевского, Шапаренко и Шепелева, но несколько перспективных идей не воплотились в жизнь. Гио уже не первый накрутил защитников и пробил с нескольких метров – ненамного ошибся. Очень грубый подкат против Андриевского, который с криком упал на газон. Похоже, обошлось.

Де Пена с углового подал на Русина – сейв голкипера. Шепелев ошибся на чужой половине. Центральные защитники Динамо пропускают пас за спины, но Нещерет классно читает эпизод и не позволяет даже пробить по своим воротам. Попов едва не ошибся в жесткой борьбе с соперником – судья зафиксировал фол, да и 18-летний голкипер киевлян сыграл надежно. Получил травму Денис, который только что вернулся после другого повреждения. Слишком много неряшливости в моментах на 20 метрах перед воротами – кучу перспективных атак губят динамовцы провальным последним пасом или ложным выбором вектора.

Как только прошел пас Цитаишвили (пожалуй, лучший после перерыва), Русин мастерски подставился и заработал чистый пенальти. Удар с 11-метровой отметки не смог потянуть вратарь Вардара, хотя и угадал угол. А вот Шапаренко голкипер не позволил отличиться. Удар после комбинации левым флангом накрыл он телом. В итоге солидный дебютный разгром – 4:0. Динамо выступает в Турции по нарастающей, хотя по уровню сопротивления это был самый слабый соперник.