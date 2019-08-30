Самбрано заинтересовал сразу три турецких клуба

Защитник Динамо Карлос Самбрано может попробовать свои силы в турецкой Суперлиге.

Активные переговоры по трансферу 30-летнего перуанца ведут Бешикташ, Галатасарай и Фенербахче, сообщает Futbolperuano.com.

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Отмечается, что больше шансов на игрока имеют два первых клуба, участвующих в еврокубках: Галатасарай – в Лиге чемпионов, а Бешикташ – в Лиге Европы.

Напомним, прошлый сезон Самбрано провел за швейцарский Базель на правах аренды. На его счету 1 гол в 9 матчах.

Контракт перуанца с киевским клубом рассчитан до конца 2021 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

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