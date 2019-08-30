Самбрано зацікавив одразу три турецькі клуби

Захисник Динамо Карлос Самбрано може спробувати свої сили в турецькій Суперлізі.

Активні перемовини щодо трансферу 30-річного перуанця ведуть Бешикташ, Галатасарай та Фенербахче, повідомляє Futbolperuano.com.

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Зазначається, що більше шансів на гравця мають два перші клуби, які беруть участь у єврокубках: Галатасарай у Лізі чемпіонів, а Бешикташ – у Лізі Європи.

Нагадаємо, минулий сезон Самбрано провів за швейцарський Базель на правах оренди. На його рахунку 1 гол в 9 матчах.

Контракт перуанця з київським клубом розрахований до кінця 2021 року. Тransfermarkt оцінює гравця в 1,5 мільйона євро.

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