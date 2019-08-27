"Дебют Михайличенка – гнітючий". Динамо – у нокауті, а Зоря не пройде Еспаньйол

"Футбол 24" обговорює матчі 5 туру УПЛ із Юрієм Шелепницьким, першим капітаном в історії збірної України.

– Динамо втратило очки проти Олімпіка, який, власне, набрав перший пункт у новому сезоні. Як вам дебют Михайличенка?

– Гнітюче видовище. Нічого не змінилося. У відсутності бажання цій команді не дорікнеш, але ніяких нових тактичних змін Михайличенко не привніс. Постійні подачі з флангів, Олімпік оборонявся всією командою, тож забити вдалося лише одного разу.

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Можливо, тренеру потрібен час. Але у Динамо часу немає – всі одразу хочуть гри і результату. Кияни примудрилися загубити 2 очки у грі з командою, яка ще не набрала жодного…

– Кажуть, Олімпік отримає від Шахтаря 200 тисяч доларів за відібрані очки у Динамо. Як вам така практика?

– Нормальна практика, вважаю. Якісь моменти здачі гри – негатив. Якісь моменти гри на контору – негатив. Якщо ж зацікавлена сторона преміює іншу команду за відібрані очки у конкурента – це прийнятне явище.

– Після 5 турів Динамо відстає від Шахтаря вже на 8 очок. Зрозуміло, у киян є гра в запасі проти Маріуполя, та все ж: наскільки це відчутний удар по психології?

– Я думаю, що це – нокаут. Зрозуміло, є ще Маріуполь, але поступатися на початку чемпіонату 8-ма очками – це дійсно нокаут. Після нього можна піднятися, проте залишатися в тонусі і протистояти Шахтарю на рівних буде важко.

– Тим часом Шахтар розтрощив Маріуполь – феєрія бразильців (зокрема етнічного бразильця Мораєса), які забили всі 5 голів. Коли ми нарешті побачимо у виконанні "азовців" конкурентний футбол проти "гірників"?

– Тоді, коли там зміняться власники, які будуть конкурентами Ахметову. От тоді, можливо, і буде якесь протистояння. Зараз рахунок може бути більшим чи меншим на користь Шахтаря, але варто визнати: за класом і за грою він переважає не тільки Маріуполь, але й всіх інших. Справа – не в рахунку.

– Стан Олександрії, яка розгромно поступилася Десні, відверто жахає. Як гадаєте, можливо справа в тому, що Шаран планує пік форми своєї команди на Лігу Європи?

– Це поширена практика, коли на якийсь із турнірів робиться ставка. Але, все-таки, першість України триває 9 місяців, тоді як Ліга Європи – 2-3 місяці, якщо не проходиш у наступний етап. Тобто, планувати форму на 2-3 єврокубкові матчі – це, вважаю, неправильно. Все ж такій команді, як Олександрія, ставку потрібно робити на чемпіонат України.

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Зараз у грі цієї команди ми бачимо нестабільність. Ймовірно, після перемоги над Зорею олександрійці переоцінили свої сили. Можливо, це фізична яма, або ж вони свідомо готуються до іншого турніру. Поки що важко сказати.

– Чи можемо розглядати Десну, як претендента на бронзу? Висновки робити ще занадто рано, але темп у команди Рябоконя – дуже хороший.

– Робити висновки – дійсно зарано. Як правило, на старті кожного сезону є темна конячка, яка вистрілює у перших турах. Такою несподіванкою міг стати і Колос, але два матчі дебютант програв.

– Зоря малою кров’ю обіграла Карпати. Чи вірите ви у камбек проти Еспаньйола?

– Після поразки в Іспанії ця перемога у Львові пішла Зорі на користь у моральному плані. Але потрібно реально оцінювати свої можливості. Можна дати бій, можна обрати правильну тактику, проте, все-таки, Зоря та Еспаньйол – на абсолютно різних щаблях.

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Зоря – Еспаньйол: прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи