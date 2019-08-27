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"Дебют Михайличенка – гнітючий". Динамо – у нокауті, а Зоря не пройде Еспаньйол

17:00 2929 Читать на русском
"Дебют Михайличенка – гнітючий". Динамо – у нокауті, а Зоря не пройде Еспаньйол
Динамо пропускає від Олімпіка / Фото ФК Олімпік
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює матчі 5 туру УПЛ із Юрієм Шелепницьким, першим капітаном в історії збірної України.

63’ Віктор Циганков
85’ Беньямін Вербіч
 
Сергій Політило 52’
Дмитро Гришко 69’
52’ Сергій Політило
63’ Віктор Циганков
69’ Дмитро Гришко
85’ Беньямін Вербіч

Динамо втратило очки проти Олімпіка, який, власне, набрав перший пункт у новому сезоні. Як вам дебют Михайличенка?

– Гнітюче видовище. Нічого не змінилося. У відсутності бажання цій команді не дорікнеш, але ніяких нових тактичних змін Михайличенко не привніс. Постійні подачі з флангів, Олімпік оборонявся всією командою, тож забити вдалося лише одного разу.

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Можливо, тренеру потрібен час. Але у Динамо часу немає – всі одразу хочуть гри і результату. Кияни примудрилися загубити 2 очки у грі з командою, яка ще не набрала жодного…

– Кажуть, Олімпік отримає від Шахтаря 200 тисяч доларів за відібрані очки у Динамо. Як вам така практика?

– Нормальна практика, вважаю. Якісь моменти здачі гри – негатив. Якісь моменти гри на контору – негатив. Якщо ж зацікавлена сторона преміює іншу команду за відібрані очки у конкурента – це прийнятне явище.

– Після 5 турів Динамо відстає від Шахтаря вже на 8 очок. Зрозуміло, у киян є гра в запасі проти Маріуполя, та все ж: наскільки це відчутний удар по психології?

– Я думаю, що це – нокаут. Зрозуміло, є ще Маріуполь, але поступатися на початку чемпіонату 8-ма очками – це дійсно нокаут. Після нього можна піднятися, проте залишатися в тонусі і протистояти Шахтарю на рівних буде важко.

– Тим часом Шахтар розтрощив Маріуполь – феєрія бразильців (зокрема етнічного бразильця Мораєса), які забили всі 5 голів. Коли ми нарешті побачимо у виконанні "азовців" конкурентний футбол проти "гірників"?

– Тоді, коли там зміняться власники, які будуть конкурентами Ахметову. От тоді, можливо, і буде якесь протистояння. Зараз рахунок може бути більшим чи меншим на користь Шахтаря, але варто визнати: за класом і за грою він переважає не тільки Маріуполь, але й всіх інших. Справа – не в рахунку.

– Стан Олександрії, яка розгромно поступилася Десні, відверто жахає. Як гадаєте, можливо справа в тому, що Шаран планує пік форми своєї команди на Лігу Європи?

– Це поширена практика, коли на якийсь із турнірів робиться ставка. Але, все-таки, першість України триває 9 місяців, тоді як Ліга Європи – 2-3 місяці, якщо не проходиш у наступний етап. Тобто, планувати форму на 2-3 єврокубкові матчі – це, вважаю, неправильно. Все ж такій команді, як Олександрія, ставку потрібно робити на чемпіонат України.

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Зараз у грі цієї команди ми бачимо нестабільність. Ймовірно, після перемоги над Зорею олександрійці переоцінили свої сили. Можливо, це фізична яма, або ж вони свідомо готуються до іншого турніру. Поки що важко сказати.

– Чи можемо розглядати Десну, як претендента на бронзу? Висновки робити ще занадто рано, але темп у команди Рябоконя – дуже хороший.

– Робити висновки – дійсно зарано. Як правило, на старті кожного сезону є темна конячка, яка вистрілює у перших турах. Такою несподіванкою міг стати і Колос, але два матчі дебютант програв.

Зоря малою кров’ю обіграла Карпати. Чи вірите ви у камбек проти Еспаньйола?

– Після поразки в Іспанії ця перемога у Львові пішла Зорі на користь у моральному плані. Але потрібно реально оцінювати свої можливості. Можна дати бій, можна обрати правильну тактику, проте, все-таки, Зоря та Еспаньйол – на абсолютно різних щаблях.

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Зоря – Еспаньйол: прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

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