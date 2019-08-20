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Михайличенко не рассчитывает на Самбрано, – Цыганык

17:48 151 Читати українською
Михайличенко не рассчитывает на Самбрано, – Цыганык
Карлос Самбрано / ФК Динамо Киев

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык сообщил, что защитник Карлос Самбрано не входит в планы нового наставника Динамо Алексея Михайличенко.

Игорь Цыганик в своей авторской программе Цыганык LIVE сообщил, что новый наставник Динамо Алексей Михайличенко не собирается использовать защитника Карлоса Самбрано.

"Не думаю, что это было неправильным решением", – Ребров объяснил, почему покинул Динамо в 2017 году

Предшественник Михайличенко Александр Хацкевич был не против перехода перуанца зимой 2018 года, но в итоге финалист Копа Америка-2019 провел 0 официальных поединков в бело-синей футболке и отдавался в аренду в Базель.

Также журналист сообщил, что команде отменили выходные и они тренируются дважды в день.

Михайличенко в Динамо: усі переваги та ризики

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Карлос Самбрано Карлос Самбрано
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