Михайличенко не рассчитывает на Самбрано, – Цыганык

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык сообщил, что защитник Карлос Самбрано не входит в планы нового наставника Динамо Алексея Михайличенко.

Игорь Цыганик в своей авторской программе Цыганык LIVE сообщил, что новый наставник Динамо Алексей Михайличенко не собирается использовать защитника Карлоса Самбрано.

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Предшественник Михайличенко Александр Хацкевич был не против перехода перуанца зимой 2018 года, но в итоге финалист Копа Америка-2019 провел 0 официальных поединков в бело-синей футболке и отдавался в аренду в Базель.

Также журналист сообщил, что команде отменили выходные и они тренируются дважды в день.

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