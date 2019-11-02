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Самбрано вызван в сборную Перу

12:50 28 Читати українською
Самбрано вызван в сборную Перу
Карлос Самбрано / News Beezer

Защитник киевского Динамо Карлос Самбрано получил очередной вызов в сборную Перу.

30-летний футболист, который не провел ни одного матча за Динамо в текущем сезоне, вызван на товарищеские матчи сборной Перу против Колумбии и Чили, информирует официальный твиттер перуанской национальной команды.

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Ранее Самбрано сделал несколько резонансных заявлений относительно своего положения в Динамо. В частности, в интервью перуанским СМИ он заявил, что готов покинуть киевский клуб зимой, ведь хочет получать больше игровой практики, чтобы попасть в заявку сборной Перу на Копа Америка.

Напомним, Самбрано перебрался в Динамо в января 2018 года на правах свободного агента.

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