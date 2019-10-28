Самбрано обвинил Динамо в предвзятом отношении к легионерам – игрок поставил в пример Шахтер

Защитник Динамо Карлос Самбрано ищет причины отсутствия игровой практики в киевском клубе.

"Если в команде происходят замены, то идет иностранец, а не украинец. В Динамо у меня есть товарищ по команде из Хорватии, который играл в финале чемпионата мира (Йосип Пиварич – прим.), так вот он тоже сидит в дубле. Тренерский штаб первой команды может спокойно выпускать нас в составе, но они этого не делают.

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Шахтер использует всех своих южноамериканцев, и они выигрывают все, действуя на поле с большой радостью. Но у Динамо другие принципы работы. В клубе плохая организация, об этом нужно говорить прямо", – цитирует Самбрано depor.com.

Напомним, Карлос перебрался в Динамо в январе 2018 года, но с тех пор не сыграл ни одного официального поединка за первую команду киевлян.

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