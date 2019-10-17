Самбрано хочет покинуть Динамо, чтобы поехать на Копа Америка

Защитник киевского Динамо Карлос Самбрано намерен сменить клуб, чтобы улучшить свои шансы на попадание в заявку сборной Перу на Копа Америка, который пройдет летом 2020 года в Аргентине и Колумбии.

"Я искренне хотел бы приехать на матчи сборной в лучших кондициях, чтобы увеличить свой вклад в игру моей национальной команды. У меня далеко не самая лучшая ситуация в клубе, но я всегда стараюсь и выкладываюсь на тренировках.

Динамовец Самбрано сыграл неудачный матч за сборную Перу – защитник получил желтую карточку и позволил забить из-под себя

Я хочу играть, иметь практику в эти два месяца, оставшиеся до открытия трансферного окна. Я постараюсь сменить обстановку, потому что без практики трудно быть частью сборной", – сказал Самбрано в эфире FOX Sport Radio Peru.

Напомним, Самбрано перешел в Динамо в январе 2018-го, но не получил стабильной игровой практики ни в команде Хацкевича, ни в команде Михайличенко. В сезоне 2018/2019 перуанец отдавался в аренду швейцарскому Базелю. Контракт футболиста с киевским клубом действует до 2022-го года.

Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020