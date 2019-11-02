Самбрано викликаний у збірну Перу

Захисник київського Динамо Карлос Самбрано отримав черговий виклик у збірну Перу.

30-річний футболіст, який не провів жодного матчу за Динамо в поточному сезоні, викликаний на товариські матчі збірної Перу проти Колумбії та Чилі, інформує офіційний твіттер перуанської національної команди.

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Раніше Самбрано зробив декілька резонансних заяв щодо свого становища в Динамо. Зокрема, в інтерв'ю перуанським ЗМІ він заявив, що готовий покинути київський клуб взимку, адже хоче отримувати більше ігрової практики, щоб потрапити у заявку збірної Перу на Копа Амеріка.

Нагадаємо, Самбрано перебрався в Динамо в січні 2018 року на правах вільного агента.

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