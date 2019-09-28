Самбрано вызван в сборную Перу

Защитник киевского Динамо Карлос Самбрано получил вызов в сборную Перу на октябрьские матчи.

Защитник Динамо Карлос Самбрано попал в заявку сборной Перу на товарищеские матчи против Уругвая, сообщает твиттер команды.

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Отметим, что динамовский легионер является стабильным игроком основы сборной Перу, несмотря на отсутствие игровой практики в составе Динамо.

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Добавим, что сборная Перу проведет сразу 2 матча против сборной Уругвая – на выезде 12-го октября и дома 16-го октября.