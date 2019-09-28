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Самбрано вызван в сборную Перу

15:34 21 Читати українською
Самбрано вызван в сборную Перу
Карлос Самбрано / Diariocorreo.pe

Защитник киевского Динамо Карлос Самбрано получил вызов в сборную Перу на октябрьские матчи.

Защитник Динамо Карлос Самбрано попал в заявку сборной Перу на товарищеские матчи против Уругвая, сообщает твиттер команды.

Самбрано рассказал о сорванном трансфере в Базель

Отметим, что динамовский легионер является стабильным игроком основы сборной Перу, несмотря на отсутствие игровой практики в составе Динамо.

Самбрано планирует завоевать место в старте Динамо – игрок не провел ни одного официального матча за киевлян

Добавим, что сборная Перу проведет сразу 2 матча против сборной Уругвая – на выезде 12-го октября и дома 16-го октября.

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Динамо Киев Динамо Киев Мир Уругвай Уругвай Перу Перу Карлос Самбрано Карлос Самбрано
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