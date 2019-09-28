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Самбрано викликаний до збірної Перу

15:32 234 Читать на русском
Самбрано викликаний до збірної Перу
Карлос Самбрано / Diariocorreo.pe

Захисник київського Динамо Карлос Самбрано отримав виклик до збірної Перу на жовтневі матчі.

Захисник Динамо Карлос Самбрано потрапив до заявки збірної Перу на товариські матчі проти Уругваю, повідомляє твіттер команди.

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Відзначимо, що динамівський легіонер є стабільним гравцем основи збірної Перу, попри відсутність ігрової практики в складі Динамо.

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Додамо, що збірна Перу проведе одразу 2 матчі проти збірної Уругваю – на виїзді 12-го жовтня та вдома 16-го жовтня.

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Теги
Динамо Динамо Світ Уругвай Уругвай Перу Перу Карлос Самбрано Карлос Самбрано
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