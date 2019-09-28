Самбрано викликаний до збірної Перу

Захисник київського Динамо Карлос Самбрано отримав виклик до збірної Перу на жовтневі матчі.

Захисник Динамо Карлос Самбрано потрапив до заявки збірної Перу на товариські матчі проти Уругваю, повідомляє твіттер команди.

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Відзначимо, що динамівський легіонер є стабільним гравцем основи збірної Перу, попри відсутність ігрової практики в складі Динамо.

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Додамо, що збірна Перу проведе одразу 2 матчі проти збірної Уругваю – на виїзді 12-го жовтня та вдома 16-го жовтня.