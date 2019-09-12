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Самбрано планирует завоевать место в старте Динамо – игрок не провел ни одного официального матча за киевлян

12:36 67 Читати українською
Самбрано планирует завоевать место в старте Динамо – игрок не провел ни одного официального матча за киевлян
Карлос Самбрано / фото: ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Карлос Самбрано рассказал о планах на сезон в составе клуба.

"Попробую пробиться в первую команду, потому что у меня не было достаточного игрового времени в последние месяцы.

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Важно попытаться завоевать позицию в старте команды, чтобы иметь игровую практику и лучшие условия. Думаю, я хорошо работал для этого в последнее время", – рассказал Самбрано в комментарии RPP Noticias.

Напомним, перуанец перешел в Динамо зимой 2018 года, но не провел ни одного официального матча в составе киевлян и отдавался в аренду в Базель. Этим летом вместе со сборной Перу дошел до финала Копа Америка-2019, где уступил Бразилии (1:3).

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