Самбрано планирует завоевать место в старте Динамо – игрок не провел ни одного официального матча за киевлян

Защитник киевского Динамо Карлос Самбрано рассказал о планах на сезон в составе клуба.

"Попробую пробиться в первую команду, потому что у меня не было достаточного игрового времени в последние месяцы.

Динамо дозаявило Самбрано на сезон УПЛ

Важно попытаться завоевать позицию в старте команды, чтобы иметь игровую практику и лучшие условия. Думаю, я хорошо работал для этого в последнее время", – рассказал Самбрано в комментарии RPP Noticias.

Напомним, перуанец перешел в Динамо зимой 2018 года, но не провел ни одного официального матча в составе киевлян и отдавался в аренду в Базель. Этим летом вместе со сборной Перу дошел до финала Копа Америка-2019, где уступил Бразилии (1:3).

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