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Самбрано отклонил предложения двух иностранных клубов

11:03 77 Читати українською
Самбрано отклонил предложения двух иностранных клубов
Карлос Самбрано / фото: ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Карлос Самбрано хочет продолжить карьеру в Киеве несмотря на интерес двух клубов.

Заинтересованность в услугах Карлоса Самбрано проявили два неназванных зарубежных клуба, сообщает Динамомания.

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Оба клуба предлагали около 1,5 млн долларов за защитника. Но сам Самбрано отклонил предложения, мотивируя это тем, что ему и его семье нравится в Киеве, и он намерен бороться за место в основном составе Динамо.

К слову, перуанец попал в заявку Динамо на матч с Карпатами (1:1), но на поле не вышел. Отметим, что Самбрано так и не дебютировал за Динамо.

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