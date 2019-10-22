Самбрано может получить шанс в Динамо из-за травм Бурды и Кадара, – перуанские СМИ

Защитник сборной Перу Карлос Самбрано может получить игровое время от главного тренера киевского Динамо Алексея Михайличенко.

30-летний футболист, который не провел ни одного матча за Динамо в текущем сезоне, может получить шанс от главного тренера команды из-за травм Никиты Бурды и Тамаша Кадара, пишет перуанское издание La Republica.

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Напомним, что Самбрано перебрался в Динамо в январе 2018 года, но с тех пор не сыграл ни одного официального поединка за первую команду киевлян. Прошлый сезон провел на правах аренды в Базеле, а недавно в комментарии перуанским СМИ заявил, что готов покинуть Динамо ради игровой практики.

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