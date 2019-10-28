Самбрано відхилив пропозиції двох закордонних клубів

Захисник Динамо Карлос Самбрано хоче продовжити кар'єру в Києві попри інтерес двох клубів.

Зацікавленість в послугах Карлоса Самбрано проявили два неназвані зарубіжні клуби, повідомляє Динамоманія.

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Обидва клуби пропонували близько 1,5 млн доларів за захисника. Але сам Самбрано відхилив пропозиції, мотивуючи це тим, що йому і його родині подобається в Києві, і він має намір боротися за місце в основному складі Динамо.

До слова, перуанець потрапив в заявку Динамо на матч з Карпатами (1:1), але на поле не вийшов. Зазначимо, що Самбрано так і не дебютував за Динамо.

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