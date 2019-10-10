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Самбрано: Не сказал бы, что у меня сейчас отличный период в Динамо

19:43 33 Читати українською
Самбрано: Не сказал бы, что у меня сейчас отличный период в Динамо
Карлос Самбрано / фото: ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Карлос Самбрано прокомментировал свое положение в составе "бело-синих".

"Не сказал бы, что у меня отличный период в Динамо. Я присоединился к команде, жду свою возможность. Уверен, что воспользуюсь ею, когда она появится.

Пиварич не определился со своим будущим – контракт игрока с Динамо истекает в конце сезона 2019/20

Сборная Перу дает мне большую уверенность в игре, я должен воспользоваться этим преимуществом", – поделился Самбрано в комментарии AmericaTV.

Напомним, Самбрано перебрался в Динамо зимой 2018 года, так и не сыграл ни одного матча киевлян. В августе прошлого года перуанец отправился в аренду в Базель, проведя за швейцарский клуб 10 матчей и забив один гол. С Динамо Самбрано связывает контракт до лета 2021 года.

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