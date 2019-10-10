toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ РУМУНІЯ U-21 - УКРАЇНА U-21 ЄВРО-2020

Самбрано: Не сказав би, що в мене зараз відмінний період у Динамо

19:43 132 Читать на русском
Самбрано: Не сказав би, що в мене зараз відмінний період у Динамо
Карлос Самбрано / фото: ФК Динамо Київ

Захисник київського Динамо Карлос Самбрано прокоментував своє становище у складі "біло-синіх".

"Не сказав би, що у мене відмінний період в Динамо. Я приєднався до команди, чекаю на свою можливість. Впевнений, що скористаюся нею, коли вона з'явиться.

Піваріч не визначився зі своїм майбутнім – контракт гравця з Динамо завершується наприкінці сезону 2019/20

Збірна дає мені велику впевненість в грі, я повинен скористатися цією перевагою", – поділився Самбрано в коментарі AmericaTV.

Нагадаємо, Самбрано перебрався в Динамо взимку 2018 року, так і не зіграв жодного матчу за киян. У серпні минулого року перуанець відправився в оренду до Базеля, провівши за швейцарський клуб 10 матчів і забивши один гол. З Динамо Самбрано пов'язує контракт до літа 2021 року.

"Вечеряв з Ульє, але перехід у Ліверпуль зірвався": Олександр Головко – про Динамо, Зінченка і тренерську кар'єру

blog_ava
Маркевич звинуватив Динамо у неповазі до збірних України
09:49
14244
Теги
Карлос Самбрано Карлос Самбрано Динамо Динамо Перу Перу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
37
хв
Румунія U-21
20:30
Україна U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук