Самбрано: Не сказав би, що в мене зараз відмінний період у Динамо

Захисник київського Динамо Карлос Самбрано прокоментував своє становище у складі "біло-синіх".

"Не сказав би, що у мене відмінний період в Динамо. Я приєднався до команди, чекаю на свою можливість. Впевнений, що скористаюся нею, коли вона з'явиться.

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Збірна дає мені велику впевненість в грі, я повинен скористатися цією перевагою", – поділився Самбрано в коментарі AmericaTV.

Нагадаємо, Самбрано перебрався в Динамо взимку 2018 року, так і не зіграв жодного матчу за киян. У серпні минулого року перуанець відправився в оренду до Базеля, провівши за швейцарський клуб 10 матчів і забивши один гол. З Динамо Самбрано пов'язує контракт до літа 2021 року.

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