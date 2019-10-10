Пиварич не определился со своим будущим – контракт игрока с Динамо истекает в конце сезона 2019/20

Защитник Динамо Йосип Пиварич рассказал о восстановлении после травмы и поделился планами на будущее.

"Мой контракт с Динамо истекает в конце сезона. Но сначала я хочу вернуться на поле, быть полностью здоровым, играть. Тогда посмотрим, что будет дальше. Пока не знаю.

Пиварич получил повреждение в матче Динамо U-21

У меня есть повреждение, но я участвую в командных тренировках. Колено в порядке, но еще ощущаются последствия травмы. К сожалению, все не так просто. Есть проблемы с тем, чтобы вернуть игровой ритм, это требует времени.

Но я уже проходил такую травму ранее, знаю, сколько терпения нужно, чтобы вернуться на прежний уровень", – рассказал Пиварич в комментарии Sportske jutarnj.

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