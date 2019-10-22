Самбрано може отримати шанс в Динамо через травми Бурди і Кадара, – перуанські ЗМІ

Захисник збірної Перу Карлос Самбрано може отримати ігровий час від головного тренера київського Динамо Олексія Михайличенка.

30-річний футболіст, який не провів жодного матчу за Динамо в поточному сезоні, може отримати можливість проявити себе через травми Микити Бурди і Тамаша Кадара, пише перуанське видання La Republica.

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Нагадаємо, що Самбрано перебрався в Динамо в січні 2018 року, але з тих пір не зіграв жодного офіційного поєдинку за першу команду киян. Минулий сезон провів на правах оренди в Базелі, а нещодавно в коментарі перуанським ЗМІ заявив, що готовий покинути Динамо заради ігрової практики.

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