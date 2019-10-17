Самбрано хоче покинути Динамо, щоб поїхати на Копа Амеріка

Захисник київського Динамо Карлос Самбрано має намір змінити клуб, щоб покращити свої шанси на потрапляння в заявку збірної Перу на Копа Амеріка, який пройде влітку 2020-го року в Аргентині та Колумбії.

"Я щиро хотів би приїхати на матчі збірної в найкращих кондиціях, щоб збільшити свій вклад у гру моєї національної команди. У мене далеко не найкраща ситуація в клубі, але я завжди стараюся і викладаюся на тренуваннях.

Динамівець Самбрано відіграв невдалий матч за збірну Перу – захисник отримав жовту картку і дозволив забити з-під себе

Я хочу грати, мати практику в ці два місяці, що залишилися до відкриття трансферного вікна. Я постараюся змінити обстановку, тому що без практики важко бути частиною збірної", – сказав Самбрано в ефірі FOX Sport Radio Peru.

Нагадаємо, Самбрано перейшов у Динамо в січні 2018-го, але не отримав стабільної ігрової практики ні в команді Хацкевича, ні в команді Михайличенка. В сезоні 2018/2019 перуанець віддавався в оренду швейцарському Базелю. Контракт футболіста з київським клубом чинний до 2022-го року.

Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020