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Самбрано хоче покинути Динамо, щоб поїхати на Копа Амеріка

13:40 1619 Читать на русском
Самбрано хоче покинути Динамо, щоб поїхати на Копа Амеріка
Карлос Самбрано / ФК Динамо Київ

Захисник київського Динамо Карлос Самбрано має намір змінити клуб, щоб покращити свої шанси на потрапляння в заявку збірної Перу на Копа Амеріка, який пройде влітку 2020-го року в Аргентині та Колумбії.

"Я щиро хотів би приїхати на матчі збірної в найкращих кондиціях, щоб збільшити свій вклад у гру моєї національної команди. У мене далеко не найкраща ситуація в клубі, але я завжди стараюся і викладаюся на тренуваннях.

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Я хочу грати, мати практику в ці два місяці, що залишилися до відкриття трансферного вікна. Я постараюся змінити обстановку, тому що без практики важко бути частиною збірної", – сказав Самбрано в ефірі FOX Sport Radio Peru.

Нагадаємо, Самбрано перейшов у Динамо в січні 2018-го, але не отримав стабільної ігрової практики ні в команді Хацкевича, ні в команді Михайличенка. В сезоні 2018/2019 перуанець віддавався в оренду швейцарському Базелю. Контракт футболіста з київським клубом чинний до 2022-го року.

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Карлос Самбрано Карлос Самбрано Динамо Динамо Перу Перу
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