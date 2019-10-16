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Самбрано сыграл неудачный матч за сборную Перу – динамовец получил желтую карточку и позволил забить из-под себя

09:20 4 Читати українською
Самбрано сыграл неудачный матч за сборную Перу – динамовец получил желтую карточку и позволил забить из-под себя
Карлос Самбрано / Getty Images

Защитник киевского Динамо Карлос Самбрано вышел в основе сборной Перу на товарищеский матч против Уругвая.

Южная Америка, товарищеский матч

Перу – Уругвай – 1:1

Голы: Гонсалес, 34 – Нуньес, 80

Удаление: Касерес, 26 (Уругвай)

Команды провели второй очный спарринг за четыре дня. Уже в середине первого тайма перуанцы получили численное преимущество – опытный Касерес получил две глупые желтые карточки и покинул поле. Через восемь минут хозяева вышли вперед благодаря великолепной игре на втором этаже от Гонсалеса.

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Впрочем, у сборной Перу также нашелся свой антигерой и им, к сожалению, стал именно Карлос Самбрано. Защитник Динамо получил желтую карточку еще в первой половине, а ближе к завершению встречи позволил Уругваю восстановить равновесие. Самбрано проиграл верховую борьбу Дарвину Нуньесу, который и сравнял счет – 1:1.

Напомним, в текущем сезоне 30-летний центрбек не сыграл ни одной минуты за Динамо после своего летнего возвращения из швейцарского Базеля.

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