Самбрано: Если не получу игровой практики в Динамо, то буду искать другие варианты

Защитник Динамо Карлос Самбрано рассказал о возможных вариантах развития карьеры в случае отсутствия игровой практики за киевский клуб.

"Хорошо, что у меня есть доверие от Рикардо Гареки (тренер сборной Перу – прим."Футбол 24"), учитывая, что у меня отсутствует игровая практика в клубе. Это не лучший момент для меня, но пребывание в национальной команде мотивирует.

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Я пытаюсь найти свое место в Динамо, но прошел уже год. Если я не смогу сыграть в этом году, то предпочту искать другие варианты. Я не хочу больше ждать. Чтобы выступать за сборную Перу, нужно больше практики", – отметил Самбрано в комментарии Movistar Deportes.

Напомним, Карлос перебрался в Динамо в январе 2018 года, но с тех пор не сыграл ни одного официального поединка за первую команду киевлян. Добавим, что Самбрано провел 4 матча за Динамо U-21 в текущем сезоне, отметившись забитым голом.

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