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Самая красивая футболистка планеты станцевала Twerk во время празднования победы на ЧМ-2019 – горячее видео

7 июля 22:55 228 Читати українською
Самая красивая футболистка планеты станцевала Twerk во время празднования победы на ЧМ-2019 – горячее видео
Алекс Морган (сверху) / ФИФА

Футболистка сборной США Алекс Морган поразила болельщиков выполнением танца Twerk во время празднования триумфа на чемпионате мира-2019.

Сборная США победила Нидерланды в финальном матче женского чемпионата мира-2019 и в четвертый раз стала лучшей командой планеты.

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Лидер "звездно-полосатых" Алекс Морган, которая также считается самой красивой футболисткой в мире, решила отпраздновать победу на Мундиале нестандартно. Нападающая выполнила знаменитый танец Twerk в раздевалке.

Напомним, после полуфинала против Англии (2:1) Морган спародирована актрису Софи Тернер, изобразив, что пьет чай, чем вызвала шквал критики в свой адрес.

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