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"Мужчины хватают себя за яйца – и ничего": футболистка сборной США ответила на критику празднования своего гола

08:54 280 Читати українською
"Мужчины хватают себя за яйца – и ничего": футболистка сборной США ответила на критику празднования своего гола
Алекс Морган / Федерация футбола США

Футболистка сборной США Алекс Морган прокомментировала критику в свой адрес за празднование гола в ворота сборной Англии в полуфинале женского чемпионата мира-2019. Она продемонстрировала фирменный жест актрисы Софи Тернер.

"Во-первых, я не пыталась никого оскорбить. Софи Тернер известна похожим жестом, а она одна из моих любимейших актрис.

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Во-вторых, здесь кроется какая-то странная штука с двойными стандартами. Девушки как будто должны скромно отмечать свои успехи и скрывать эмоции. Мужики даже на крупных турнирах хватают себя за яйца или еще чего похуже. И ничего. А я просто изобразила, что пью чай. Могу только посмеяться над всеми обвинениями в мой адрес", – цитирует Морган The Telegraph.

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