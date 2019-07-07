Легкая победа США над Нидерландами и парад рекордов – американки во второй раз подряд выиграли чемпионат мира

Женская сборная США легко обыграла команду Нидерландов и второй раз подряд стала чемпионом мира.

Чемпионат мира среди женщин. Финал

США – Нидерланды – 2:0

Голы: Рапино, 61 (п), Лавель, 69

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Американки еще до начала финального поединка считались безоговорочными фаворитками. С самого начала матча сборная США взяла ситуацию под свой контроль, регулярно создавая опасность у ворот соперника. В первом тайме Нидерланды продемонстрировали слаженную игру в защите и сумели не пропустить.

Отчетный матч стал первым за последние 14 поединков, в которых американки не сумели отличиться голом в первые 45 минут.

Вторая половина встречи мало чем отличалась от первой. Однако на 58-й минуте Алекс Морган после борьбы с соперницей упала в штрафной Нидерландов. Арбитр после просмотра видеоповтора указал на 11-метровую отметку, а Меган Рапино безупречно реализовала наказание, забив свой 50-й гол в футболке национальной команды. Для капитана сборной США это был третий реализованный пенальти на нынешнем турнире.

Кроме того Рапино удалось догнать Алекс Морган и Эллен Уайт в списке лучших бомбардиров ЧМ-2019 – у всех по 6 забитых мячей.

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Всего через 6 минут американки благодаря Роуз Лавель сумели удвоить преимущество. Этот гол стал для сборной США 26-м в нынешнем турнире – это новый рекорд чемпионата мира среди женщин. Кроме того американки забили минимум 2 гола уже на протяжении последних 7 поединков.

Таким образом США удалось защитить титул чемпионок мира, добытый в 2015 году. Американки продолжают быть самой титулованной женской командой на чемпионатах мира – 4 трофея.

Также после сегодняшнего финала США повторила рекорд мужской сборной Бразилии по продолжительности победной серии в матчах чемпионатов мира – у обеих команд пока по 11 побед подряд.