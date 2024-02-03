Фрозиноне и Милан сыграли 3 февраля в 23-м туре Серии А (2:3). Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Фрозиноне – Милан, стартовал в 19:00 по киевскому времени. Милан последний раз проигрывал в чемпионате Италии еще 9 декабря. Беспроигрышная серия "россонери" насчитывала 7 поединков. В прошлом туре подопечные Стефано Пиоли потеряли очки с Болоньей, после чего сразу появилась информация о якобы договоренности клуба с Антонио Конте, который возглавит Милан по завершении сезона. На фоне этих слухов "россонери" прибыли во Фрозиноне на матч против борца за выживание.

И довольно быстро вышли вперед, реализовав первый же момент. На 17-й минуте Оливье Жиру ударом головой открыл счет. Французский нападающий выиграл верховую борьбу и пробил в ближний угол – 11-й гол Жиру в текущем чемпионате Италии. Ассист в активе Рафы Леау.

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Фрозиноне молниеносно получил шанс отыграться. На 22-й минуте мяч попал в руку Леау – арбитр назначил 11-метровый в ворота гостей. Суле с пенальти переиграл Майка Меньяна, сравняв счет. Этот результат продержался до конца первого тайма, хотя Милан мог снова выйти вперед – Турати спас Фрозиноне после прострела Леау и рикошета.

После перерыва подопечные Ди Франческо вышли вперед. На 65-й минуте капитан Фрозиноне Лука Мадзителли шокировал Милан, пробив мимо Меньяна с острого угла. В третьем матче подряд команда Пиоли пропускает два мяча.

"Россонери" отошли и ответили на 72-й минуте. Оливье Жиру к забитому мячу добавил и голевую передачу. Француз откликнулся на подачу и сбросил вдоль линии вратарской, где Габбиа буквально занес мяч в сетку. Первый гол 24-летнего защитника в Серии А.

А на 81-й гости праздновали третий забитый мяч. Лука Йович, вышедший на замену буквально минуту назад, подстерег отскок мяча от защитника, и с разворота поразил нижний угол. 2:3 – Милан перевернул игру и добыл сложнейшую выездную победу, хотя к качеству игры остается много вопросов.

Команда Стефано Пиоли набрала 49 очков и приблизилась к Ювентусу с Интером, которые в воскресенье сыграют очный матч. Фрозиноне остался на 14-й позиции – 23 балла.