Дисциплинарный комитет Серии А назначил Салернитане техническое поражение и лишил одного очка по мотивам 19 тура Серии А против Удинезе, сообщает Sky Italy. "Морские коньки" не приехали на матч, который должен был состояться еще 21 декабря.

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Салернитана наказана за несоблюдение регламента Серии А. Гости не поехали в Удине, руководствуясь исключительно рекомендациями ASL (итальянского органа Здравоохранения). Впрочем, в правилах лиги четко прописаны условия переноса матча. Команда получает отсрочку, если не может собрать минимальную заявку – 13 игроков, среди которых есть один вратарь. У Салернитаны якобы было соответствующее количество игроков, поэтому по спортивным правилам пропускать выезд она не могла. Теперь новичок элиты еще больше погряз на дне таблицы, потеряв одно из 11 заработанных очков – до спасительной зоны 8 пунктов. Зато Удинезе поднялся на 14-е место, набрав благодаря кабинетному решению 23 очка.

Салернитана планирует подавать апелляцию, которая вполне может завершиться успешно. В прошлом сезоне Наполи также "доверился" ASL и не приехал на матч против Ювентуса. Сначала "партенопейцам" прописали техническое поражение, однако они отстояли свою позицию в суде и выбили переигровку (все равно проиграли 1:2).

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