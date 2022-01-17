Новые антиководные правила в Италии не разрешают без вакцинации посещать стадионы даже футболистам.

Аталанта уже на матч с Интером потеряла нескольких лидеров, но до игры с Лацио ожидается улучшение ситуации. По словам Джан Пьеро Гасперини, в команду вернутся Рафаэль Толои и Йоаким Меле.

Аталанта в зрелищном матче расписала ничью с Интером, закрутив интригу в борьбе за Скудетто

По информации TuttoAtalanta, в Рим не смогут полететь Руслан Малиновский и Иосип Иличич. Их ситуация схожа с той, которая помешала Войцеху Щенсны принять участие в матче за Суперкубок Италии. Они слишком поздно решились вакцинироваться и теперь вынуждены ждать, когда получат зеленый сертификат.

С 10 января Италия ввела обязательный сертификат вакцинации, без которого стадионы не могут посетить даже игроки. Малиновский и Иличич уже получили первую дозу вакцины, но "зеленый" свет получат только через 15 дней после процедуры.

Аталанта в зрелищном матче расписала ничью с Интером, закрутив интригу в борьбе за Скудетто.