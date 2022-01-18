Дисциплінарний комітет Серії А призначив Салернітані технічну поразку та позбавив одного очка за мотивами 19 туру Серії А проти Удінезе, повідомляє Sky Italy. "Морські коники" не приїхали на матч, який повинен був відбутися ще 21 грудня.

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Салернітана покарана за недотримання регламенту Серії А. Гості не поїхали в Удіне, керуючись суто рекомендаціями ASL (італійського органу Охорони здоров'я). Втім, у правилах ліги чітко прописані умови для перенесення матчу. Команда отримує відтермінування, якщо не може назбирати мінімальну заявку – 13 гравців, серед яких є один воротар. Салернітана нібито мала відповідну кількість гравців, тому за спортивними правилами пропускати виїзд не могла. Тепер новачок еліти ще більше загруз на дні таблиці, втративши одне з 11 зароблених очок – до рятівної зони 8 пунктів. Натомість Удінезе піднявся на 14-ту сходинку, набравши завдяки кабінетному рішенню 23 очки.

Салернітана планує подавати апеляцію, яка цілком може завершитися успішно. У минулому сезоні Наполі також "довірився" ASL і не приїхав на матч проти Ювентуса. Спочатку "партенопейцям" прописали технічну поразку, проте вони відстояли свою позицію в суді та вибили перегравання (однаково програли 1:2).

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