Украинский форвард получил серьезное препятствие на пути успешного перехода в Серию А.

Салернитана оформила трансфер Булая Диа из Вильярреала, сообщает официальный сайт клуба. Итальянцы заплатили за аренду нападающего миллион евро, а также имеют право выкупа за 12 млн евро.

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Сенегалец будет играть в Серии А под 29-м номером и может стать конкурентом Артему Довбику. Салернитана уже некоторое время торгует нападающего сборной Украины.

Диа прошлый сезон провел в Вильярреале, с которым дошел до полуфинала Лиги чемпионов и даже забивал Ливерпулю. В Примере Булай отличился 5 голами и 5 ассистами за 25 матчей.