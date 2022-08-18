Довбик имеет варианты в двух топ-чемпионатах – известны суммы, которые предлагают СК Днепр-1
Нападающего СК Днепр-1 Артема Довбика ждут не только в итальянской Серии А.
Предложение за 25-летнего форварда делала Салернитана и немецкий Аугсбург, сообщил журналист Игорь Бурбас.
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Итальянцы были готовы заплатить 8,5 млн евро, но сначала Довбик должен отыграть один сезон в аренде. Аугсбург давал около 7 млн евро. СК Днепр-1 ждет и пока не давал ответ на эти предложения. Половина прав на Артема до сих пор принадлежит датскому Митьюлланду, поэтому днепряне получат от потенциального трансфера всего 50% от суммы.
Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром прошлого сокращенного сезона УПЛ – 14 голов и 5 ассистов в 18 матчах.
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