Салернітана підписала півфіналіста Ліги чемпіонів на позицію Довбика
21:26 - Читать на русском
Український форвард отримав серйозну перешкоду на шляху до успішного переходу в Серію А.
Салернітана оформила трансфер Булая Діа з Вільяреала, повідомляє офіційний сайт клубу. Італійці заплатили за оренду форварда мільйон євро, а також мають право викупу за 12 млн.
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Сенегалець гратиме в Серії А під 29 номером і може стати конкурентом Артему Довбику. Салернітана вже деякий час торгує нападника збірної України.
Діа минулий сезон провів у Вільяреалі, з яким дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів і навіть забивав Ліверпулю. У Прімері Булай відзначився 5 голами та 5 асистами за 25 матчів.
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