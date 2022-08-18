Український форвард отримав серйозну перешкоду на шляху до успішного переходу в Серію А.

Салернітана оформила трансфер Булая Діа з Вільяреала, повідомляє офіційний сайт клубу. Італійці заплатили за оренду форварда мільйон євро, а також мають право викупу за 12 млн.

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Сенегалець гратиме в Серії А під 29 номером і може стати конкурентом Артему Довбику. Салернітана вже деякий час торгує нападника збірної України.

Діа минулий сезон провів у Вільяреалі, з яким дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів і навіть забивав Ліверпулю. У Прімері Булай відзначився 5 голами та 5 асистами за 25 матчів.