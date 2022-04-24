Чемпионат Италии 2021/22, 34-й тур

Салернитана – Фиорентина – 2:1

Голы: Джурич, 9, Бонаццоли, 79 – Сапонара, 64

Болонья – Удинезе – начало в 16:00

Эмполи – Наполи – начало в 16:00

Дженоа – Кальяри – начало в 19:00

Христос Воскрес! Программу дня в Италии открывал матч в Салерно между Салернитаной и Фиорентиной. Победа была важной для обоих коллективов – "фиалки" поднялись бы в зону ЛЕ, а салернцы получили шанс приблизиться к спасительной 17-й позиции на расстояние трёх баллов. Осечка могла завершиться катастрофой для хозяев, ведь 17-ю позицию занимает Кальяри, а Дженоа идет позади Салернитаны при равенстве очков – и сегодня конкуренты проводили личную встречу.

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Салернитана так сильно настроилась, что открыла счет уже на 9-й минуте усилиями Джурича, которому удалось замкнуть подачу с углового. Его гол оставался единственным до середины второго тайма, причем подопечные Давиде Николы играли на равных с флорентийцами – а то и острее. Впрочем, на 64-й минуте они пропустили в результате точного кросса от Одриосолы, после которого Сапонара пробил под левую штангу. 1:1! Казалось, что Салернитане конец.

Впрочем, Фиорентина не пошла дожимать соперника. Более того – на 70-й минуте Джурич забил второй гол в ворота "фиалок", но его отменили из-за офсайда. Тогда Давиде Никола провёл замены, выпустив Кастаноса, Бонаццоли и Руджери вместо Джуричича, Дзортеа и Кулибали. Это было "бинго": на 79-й минуте Руджери прострелил с левого фланга, а Бонаццоли благодаря рикошету пробил из центра штрафной – 2:1! Его гол и решил судьбу встречи. Салернитана удержала победу и приблизилась к 17-й позиции на дистанцию ​​в три очка!

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