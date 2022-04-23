Италия, 34 тур

Торино – Специя – 2:1

Гол: Лукич, 4(п), 69 – Манай, 90+7

Венеция – Аталанта – 1:3

Голы: Чернигой, 81 – Пашалич, 44, Сапата, 47, Муриэль, 63

Верона – Сампдория – начало матча в 21:45

Руслан Малиновский отчетный тур пропускал, о чем было известно заранее. После трех поражений подряд Аталанта получила отличный шанс вернуться на путь побед – в Бергамо приехала последняя команда чемпионата. Венеция провалила старт матча, но поближе к экватору первого тайма выровняла игру, а пропустила, когда для этого не было никаких предпосылок. Муриэль накрутил троих оппонентов и пробил. Рикошетом от защитника мяч попал в перекладину и отскочил на Пашалича, которому нужно было добить в пустые ворота. Хорват справился без проблем.

После перерыва Муриэль повторил свой трюк, но на этот раз идеально выкатил на Сапату. Дуван забил впервые в 2022 году, а в Серии А – впервые за последние пять месяцев. Вскоре поразил цель и сам Муриэль, воспользовавшись навесом Дзаппакосты. Венеция пришла в себя слишком поздно. Отыграть отставание в три мяча за последнюю пятнадцатиминутку почти нереально. Однако Чернигой забил хотя бы гол престижа. В конце концов, на турнирное положение результат матча никак не повлиял. Аталанта идет восьмой с призрачными шансами попасть в топ-4. Венеция последняя с отставанием от спасительной зоны в шесть очков.

Для Специи игра была испорчена уже на первых минутах. Эрлич сбил соперника в пределах штрафной. Лукич без проблем реализовал пенальти. Торино уверенно провел первый тайм, но воспользоваться шансами удвоить счет не смог. "Орлята" действовали неорганизованно, почти без остроты. Можем вспомнить несколько штрафных ударов издалека. К мячу подходил Виктор Коваленко, но точности ему не хватало. Также следует отметить удар украинца с игры – защитники заблокировали.

Торино не форсировал событий, а ближе к завершению игры забил во второй раз. Снова отличился Лукич. На этот раз Саша классно пробил с линии штрафной под ближнюю стойку. В компенсированное время Проведель пропустил третий мяч, но его справедливо не засчитали из-за офсайда. Уже в самом конце Манай с пенальти один гол отыграл, на большее времени просто не было. Следовательно, благодаря победе "быки" набрали 43 очка и остались на 11 месте. Специя – 15-я.