Рома больше трех месяцев не проигрывала в Серии А. Серия положительных результатов снова воскресила мечты о попадании в зону Лиги чемпионов. Однако выезд в Милан заранее обещал быть очень сложным. Дело в том, что "волки" не могут обыграть Интер уже пять лет. Публика на Сан-Сиро тепло поприветствовала Жозе Моуринью, но на этом любезности кончились. В конце концов, "нерадзурри" нужно решать свои чемпионские задачи.

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Сегодняшний матч стартовал с разведки. Никто не форсировал события и лишний раз старался не рисковать. Первым заставил соперника нервничать Интер. Если точнее – Чалханоглу. Хакан нанес удар метров с 25-ти. Патрисиу не без проблем справился. Дальше снова несколько минут затишья, и супермомент у Ромы. Манчини после углового должен был забивать, но мяч предательски пролетел мимо ближней девятки. Интер наказал мгновенно. Римляне не успели вернуться после стандарта, и Дюмфрис сыграл в стиле топового центрфорварда. Нидерландец избежал офсайда и едва ли не от центрального круга помчал открывать счет. Кстати, в первом круге он тоже забивал в ворота Ромы.

Интер почувствовал уязвимость соперника и полностью завладел инициативой. Десятиминутка доминирования хозяев закономерно завершилась вторым голом. Манчини пока показывал партнерам, какие зоны нужно закрыть, проспал рывок Брозовича. Хорват с легкостью расшатал оппонента и роскошным обводным ударом отправил мяч в сетку. Еще до перерыва счет мог стать разгромным, но Димарко откровенно простил гостям неосторожную игру в обороне. Пауза никак не помогла "джалоросси". Как итог, на 51-й минуте третий мяч влетел в ворота Патрисиу. После углового защитники просто наблюдали, как Лаутаро прицельно бьет головой.

После этого игра ожидаемо замерла. Интеру все нравилось, а Рома, очевидно, не верила в камбэк. Почти весь второй тайм команды просто доигрывали. Лишь редкие вспышки заставляли болельщиков активизироваться. Все для этого делали "волки". Сначала чуть не привезли гол в свои ворота – Карсдорп немного подставил Патрисиу. Обошлось. А уже на последних минутах "джалоросси" таки забили Интеру впервые за три матча в нынешнем сезоне. Классную комбинационную атаку точно завершил Мхитарян.

Финальный свисток зафиксировал первое поражение Ромы в чемпионате с 9 января. У подопечных Жозе Моуринью осталось 58 очков и пятое место в турнирной таблице. В активе Интера теперь 72 пункта, что позволило вернуть себе лидерство, опередив Милан. Завтра "россонери" в Риме проведут свой матч 34-го тура против Лацио, а посреди недели Интер сыграет перенесенный поединок с Болоньей. Математически борьба за Скудетто в самом разгаре, но теперь именно Интер стал хозяином положения.