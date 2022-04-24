Чемпіонат Італії 2021/22, 34-й тур

Салернітана – Фіорентина – 2:1

Голи: Джуріч, 9, Бонаццолі, 79 – Сапонара, 64

Болонья – Удінезе – початок о 16:00

Емполі – Наполі – початок о 16:00

Дженоа – Кальярі – початок о 19:00

Христос Воскрес! Програму дня в Італії відкривав матч у Салерно між Салернітаною та Фіорентиною. Перемога була важливою для обох колективів – "фіалки" піднялись би у зону ЛЄ, а салернці отримали шанс наблизитись до рятівної 17-ї позиції на відстань трьох балів. Осічка могла завершитись катастрофою для господарів, адже 17-ту позицію посідає Кальярі, а Дженоа йде позаду Салернітани за рівності очок – і сьогодні конкуренти проводили особисту зустріч.

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Салернітана так сильно налаштувалася, що відкрила рахунок вже на 9-й хвилині зусиллями Джуріча, якому вдалося замкнути подачу з кутового. Його гол залишався єдиним до середини другого тайму, причому підопічні Давіде Ніколи грали на рівних – а то і гостріше за флорентійців. Втім, на 64-й хвилині вони пропустили внаслідок точного кросу від Одріосоли, після якого Сапонара пробив під ліву стійку. 1:1! Здавалося, що Салернітані кінець.

Втім, Фіорентина не пішла дотискати суперника. Ба більше – на 70-й хвилині Джурічіч забив другий гол у ворота "фіалок", але його скасували через офсайд. Тоді Давіде Нікола провів заміни, випустивши Кастаноса, Бонаццолі й Руджері замість Джурічіча, Дзортеа та Кулібалі. Це було "бінго": на 79-й хвилині Руджері прострілив з лівого флангу, а Бонаццолі завдяки рикошету пробив з центру штрафного – 2:1! Його гол і вирішив долю зустрічі. Салернітана втримала перемогу й наблизилась до 17-ї позиції на дистанцію в три очки!

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