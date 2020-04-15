Саленко жестко обругал журналистов и полицейских – экс-звезда Динамо нарушил карантин

Бывший форвард Динамо Олег Саленко устроил скандал после того, как журналисты и работники полиции задержали его на одной из футбольных площадок Киева.

Под наблюдением лучшего бомбардира ЧМ-1994 играло не менее 10 человек, что является нарушением карантина, который ввела Украина из-за эпидемии коронавируса. На место происшествия пришли журналисты программы Контроллер и полицейские.

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Почти все игроки мгновенно начали собираться и уходить с площадки, поэтому "отдуваться" пришлось Саленко. Знаменитый экс-футболист совсем не стушевался и начал атаку в ответ: "Стыдно не знать таких людей, но я вам скажу, как меня зовут. Только за мое интервью деньги платят. Я хочу проучить эту систему", – эти и другие упреки пришлось выслушать полицейским, иногда Саленко не обходился без ругани.

В конце концов, протокол на бывшего игрока Динамо таки составили, но он заявил, что абсолютно не согласен с таким решением.

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Эпизод с Саленко начинается с 4:24: