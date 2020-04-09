Саленко сымитировал сотрясение мозга ради отсрочки от армии и перехода из Зенита в Динамо

Экс-форвард киевского Динамо Олег Саленко вспомнил, на какие жертвы пошел, чтоб попасть в киевское Динамо.

"Динамо еще за полгода до перехода, сразу после Евро-1988, обозначило свой интерес. Селекционер клуба Сучков приезжал в Ленинград, рисовал перспективы. Тренер Зенита Завидонов в конце сезона пытался отговорить, но я для себя все уже решил. Во-первых, базовый клуб сборной. Во-вторых, нужно было решать вопрос с армией, а в Киеве обещали и его закрыть.

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Сейчас уже, наверное, можно открыть маленький секрет. В последнем матче за Зенит в Москве я сымитировал сотрясение мозга за пять минут до конца игры – только бы меня в армию сразу из манежа не "загребли". С таким диагнозом на полгода отсрочку от призыва давали. Три дня я честно провалялся в больнице имени Склифосовского", – рассказал Саленко в интервью изданию Чемпионат.

Напомним, Саленко выступал в Зените с 1985 по 1988 годы. Его трансфер в Динамо в 1989 году вызвал много шума и был воспринят ленинградскими болельщиками как предательство родного клуба и города.

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