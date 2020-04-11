Как будут выглядеть звезды после карантина – забавные образы в стиле Робинзона Крузо

Мбаппе и Холанда не узнать

Коронавирус выбил футболистов из привычного образа жизни. Ни полноценных тренировок, ни отдыха в экзотических странах, ни даже новой стрижки от элитного барбера. 433 пофантазировал, какими будут футболисты после карантина.

Килиан Мбаппе с роскошной шевелюрой. "Микрофон"? "Куст"? Феллаини накроет ностальгия.

Эрлинг Холанд – настоящий викинг. Форварду такой образ понравился.

А вот Карим Бензема похож на бездомного...

Томас Мюллер чем-то напоминает Пауля Брайтнера.

Узнали растамана? Вот бы Вирджил ван Дейк так на вручение "Золотого мяча" ворвался.

Френки де Йонг сойдет за чистокровного ирландца. Ну и Тормунда сыграть мог бы.

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Почему бы эпатажному Дани Алвесу не стать рок-звездой?

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Источник – instagram "433"

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