Как будут выглядеть звезды после карантина – забавные образы в стиле Робинзона Крузо

Коронавирус выбил футболистов из привычного образа жизни. Ни полноценных тренировок, ни отдыха в экзотических странах, ни даже новой стрижки от элитного барбера. 433 пофантазировал, какими будут футболисты после карантина.
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Источник – instagram "433"
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