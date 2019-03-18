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Саленко: В сборной Украины Мораес будет как свой

17:37 82 Читати українською
Саленко: В сборной Украины Мораес будет как свой
Олег Саленко / Eurosport

Бывший форвард киевского Динамо Олег Саленко прокомментировал натурализацию Жуниора Мораеса.

"О принятии Мораесом гражданства говорилось давно и вот это стало реальностью. Сейчас Жуниор на ходу, а в сборной проблема с нападающими – наши гранды не имеют пока достойного кандидата на эту позицию. Конечно, нужно выращивать своих игроков. Если будут интересные претенденты на позицию форварда, то Андрей Шевченко их вызовет. Сейчас нам необходимо усилить конкуренцию в сборной.

Мораес официально получил украинское гражданство

Он не первый год играет в Украине и кое-что уже знает. Перед каждым матчем звучит гимн - знает музыку, слова тоже знакомы. Важнее – взаимопонимание на поле с партнерами. Играть и общаться с товарищами – вещь более необходимая. Тем более, Мораес играл в разных командах нашего чемпионата – взаимопонимание с футболистами сборной у него есть. Жуниор знает многих игроков и в команде будет, как свой", – поделился мнением Саленко в интервью 1927.kiev.ua.

Теги
Сборная Украины Жуниор Мораес Жуниор Мораес Натурализация легионеров для сборной Украины Олег Саленко
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