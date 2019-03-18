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Саленко: В збірній України Мораєс буде як свій

17:33 476 Читать на русском
Саленко: В збірній України Мораєс буде як свій
Олег Саленко / Eurosport

Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко прокоментував натуралізацію Жуніора Мораєса.

"Про прийняття Мораєсом громадянства говорилося давно і ось це стало дійсністю. Зараз Жуніор на ходу, а в збірній проблема із нападниками – наші гранди не мають поки що гідного кандидата на цю позицію. Звісно, потрібно вирощувати своїх гравців. Якщо будуть цікаві претенденти на позицію форварда, то Андрій Шевченко їх викличе. Зараз нам необхідно підсилити конкуренцію в збірній.

Мораєс офіційно отримав українське громадянство

Він не перший рік грає в Україні і дещо вже знає. Перед кожним матчем звучить гімн – знає музику, слова теж знайомі. Важливіше – взаєморозуміння на полі із партнерами. Грати і спілкуватися із товаришами – річ більше необхідна. Тим більше, Мораєс грав у різних командах нашого чемпіонату – взаєморозуміння із футболістами збірної в нього є. Жуніор знає багатьох гравців і в команді буде, як свій", – поділився думкою Саленко в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

Теги
Збірна України Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Натуралізація легіонерів для збірної України Олег Саленко
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