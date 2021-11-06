Экс-форвард Динамо Олег Саленко считает, что в текущем чемпионате Украины у Динамо, кроме Шахтера, нет ни одного приличного конкурента.

"Динамо будет несложно перестроиться на чемпионат после очередного поражения в Лиге чемпионов. По футбольным качествам украинская Премьер-лига сейчас стоит низко.

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А учитывая подбор исполнителей у наших грандов, считаю, у них вообще в ближайшее время конкурентов не намечается, если они сами не привезут себе проблемы. Да, Ворскла сейчас борется за третье место, однако Динамо победит полтавчан, не прибегая к каким-либо новациям в своей тактике", – сказал Саленко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, после 13 туров Динамо лидирует в чемпионате Украины – подопечные Луческу набрали 35 очков и на три пункта опережают Шахтер. Уже сегодня, 6 ноября, на Олимпийском НСК они будут принимать Ворсклу. Начало встречи в 17.00.

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